حجز أزيد من 486 قنطار من الكيف و5 كلغ كوكايين خلال 2017

بلغت كميات الكيف المعالج المحجوزة من طرف مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2017 ما لا يقل عن 486 قنطار،

يضاف لها ما يربو عن 5 كيلوغرامات من الكوكايين،حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس، في حصيلتها السنوية.

وتشير الحصيلة العملياتية المذكورة إلى أن السنة المنصرمة تميزت بتحقيق”نتائج معتبرة” في مجال محاربة التهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة،

حيث عرفت حجز كمية كبيرة من المخدرات قدرت بـ”5.486 قنطار من الكيف المعالج” بالإضافة إلى “5,77كيلوغراما من الكوكايين” و”1272028قرصا مهلوسا”.

كما تمكنت ذات القوات، في ذات الإطار، من توقيف 545 تاجر مخدرات والقضاء على أربعة آخرين، يضيف المصدر ذاته.

و في مجال مكافحة التهريب، تم خلال الفترة المذكورة توقيف 1880 مهربا لمختلف المواد والسلع،

كما نجحت وحدات الجيش من حجز أزيد من 5.1460 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب،وأزيد من 1319894 لترا من الوقود.

كما تمكنت أيضا من حجز “أكثر من 900 عربة” و” 73.8385 قنطارا من التبغ” و”284858 وحدة من الألعاب النارية”.

وعلى صعيد ذي صلة، تم أيضا توقيف 116 منقبا عن الذهب و11 تاجر سلاح والقضاء على واحد آخر،

فيما تم أيضا حجز 476 جهاز كشف عن المعادن و668 مولدا كهربائيا و520 مطرقة ضغط.

ومن جهة أخرى، تم خلال نفس السنة توقيف 15065 مهاجرا غير شرعيا، حسب نفس الحصيلة.