حجز أزيد من 196 كلغ اللحوم البيضاء في تلمسان

قام عناصر أمن ولاية تلمسان بحجز أزيد من 196 كلغ من اللحوم البيضاء على متن مركبة نفعية غير مزودة بجهاز تبريد،

كما لا يحوز صاحبها شهادة بيطرية حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الاتصال لهذا السلك الأمني.

وتمت العملية أمس الثلاثاء، من قبل المصلحة الولائية للأمن العمومي خلال حاجز مراقبة على مستوى شارع يبدري منصور ببلدية تلمسان،

أين تم توقيف المركبة، وتبين بعد معاينة اللحوم البيضاء التي كانت على متنها أنها لا تحمل شهادة بيطرية.

وبعد عرض اللحوم المحجوزة على الطبيب البيطري،أكد أنها صالحة للاستهلاك وتم تسليمها إلى المركز المتخصص لحماية البنات ببروانة ببلدية تلمسان.