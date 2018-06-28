حجز أكثر من 24 مليون “محيرقة زيدان” داخل 4 حاويات في عنابة!

إلى جانب 3796 علبة مفرقعات من نوع “ڤالاكسي”

المحجوزات كانت مموهة داخل مواد أولية لصناعة البلاستيك

نجحت، صبيحة أمس، عناصر الجمارك على مستوى ميناء عنابة من حجز 25 مليون وحدة مفرقعات من نوعي “زيدان وڤالكسي”، كانت مخبأة بإحكام داخل 4 حاويات تجارية بها 599 كيس مصرح بها على أساس أنها مادة أولية لصناعة البلاستيك، حيث تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وجاءت عملية حجز 25 مليون حدة مفرقعات بميناء عنابة إثر تفتيش وفحص روتيني لـ4 حاويات تجارية على مستوى ذات الميناء، حيث تم العثور على الكمية الهائلة من المفرقعات التي دخلت الجزائر بطريقة غير قانونية، بعد أن قام صاحب البضاعة بتصريح مخالف للقانون الجمركي، أين تم تكوين ملف قضائي له بعد تحويله إلى مصلحة المنازعات القانونية.

وقد تم تحرير محضر سماع في حقه من قبل المصالح المختصة بميناء عنابة، كما أنه سيتم تحويله على التحقيق الأمني لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حقه، والمتعلقة أساسا بالتصريح الكاذب.