حجز أكثر من 71 كغ زطلة بتلمسان وعين تموشنت

ضبط حرس السواحل ، أمس الجمعة، وأول أمس الخميس، 71.35 كلغ من الكيف المعالج، بالغزوات، في تلمسان، فيما حجز عناصر الدرك الوطني 730 غرام من نفس المادة بعين تيموشنت.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 8 منقبين عن الذهب، بتمنراست.

وحجزت مفارز الجيش، جهازي كشف عن المعادن و11 مولد كهربائي و11 مطرقة ضغط.

في حين أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، محاولات تهريب 3386 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني، قنطارين و47 كيلوغرام من مادة الرصاص، بسكيكدة.

فيما تم حجز بندقية صيد بدون وثائق و133 طلقة من مختلف العيارات بتبسة.