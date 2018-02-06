حجز 6 حاويات تحتوي على 38400 زربية محظورة الاستيراد بميناء عنابة

قامت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة أول أمس الأحد، بحجز 6 حاويات، تحتوي على 38400 زربية،

قام أحد المستوردين باستيرادها من تركيا، والتي تم التصريح بها بصورة خاطئة من أجل التهرب من تدابير الحظر.

ذلك أنه بتاريخ 11 جانفي 2018 قام أحد وكلاء العبور باكتتاب تصريحين مفصلين لصالح المستورد من أجل جمركة أغطية أسرة،

تم استيرادها من تركيا في 6 حاويات كبيرة من فئة 40 قدم، وبعد دراسة التصريحين والفحص العيني للبضاعة المصرح بها،

تبين أن الأمر يتعلق بزرابي وليس بأغطية أسرة، علما أن الزرابي من بين البضائع التي شملتها تدابير الحظر وتعليق استيرادها.

وعليه، فإن التصريحين خاطئين الهدف منها الالتفاف حول تدابير الحظر وهو ما يشكل مخالفة جمركية منصوص ومعاقب عليها.

تبعا لذلك، تم تحرير محضرين بخصوص المخالفة التي تم ارتكابها و تم حجز البضاعة التي قدرت قيمتها الاجمالية 117.058.423,7.

وتسليط غرامة جمركية على المخالف تقدر بـ468.233.694,8 دج.

كما تم ايداع شكوى أمام العدالة من أجل المتابعات القضائية اللازمة في هذا الاطار.