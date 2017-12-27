حجز شاحنة خمور مموهة بأكياس فرينة في معسكر

تمكنت مصالح الشرطة أمس الثلاثاء من حجز 1.344 وحدة من المشروبات الكحولية بمدينة معسكر،

و185 غرام من الكيف المعالج ببلدية واد الأبطال، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى خلية الإعلام للأمن الولائي.

وقد حجز عناصر الأمن الحضري السادس بمدينة معسكر الكمية المذكورة من المشروبات الكحولية التي كانت موجهة للترويج دون رخصة،

حيث عثر عليها عثر داخل شاحنة ومموهة تحت أكياس مادة الفرينة.

وتم توقيف سائق المركبة ومرافقه وهو رعية أجنبية أسيوية،حيث قدما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر،وصدر قرار بوضعهما رهن الحبس.

كما تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية معسكر بالتنسيق مع عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة وادي الأبطال،

من وضع حد لنشاط ثلاثة مروجين للمخدرات مع حجز 185 غراما من الكيف المعالج.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تيغنيف حيث صدر قرار بوضعهم رهن الحبس.