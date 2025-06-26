“حجز” فرنسا لسفينة استأجرتها الجزائر ..المؤسسة الوطنية للنقل البحري توضح

أكدت المؤسسة االوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الخميس، في بيان لها ، أن السفينة المستأجرة “الفينيزيلوس” تخضع لتفتيش مبرمج مسبقًا من قبل سلطة ميناءمرسيليا، والذي أوصى بتحيين أداء بعض التجهيزات التقنية على متن السفينة، بما يسمح بالرفع من جاهزيتهاو أدائها.

وطمأنت المؤسسة في البيان ذاته أن هذا الإجراء الفني لن يؤثر إطلاقًا على برنامج رحلاتها لموسم الاصطياف 2025، ولا على جاهزية واستعداد. الأسطول المسخّر لخدمة المسافرين. و أكدت المؤسسة أنها تتابع الوضع عن كثب، وجاهزة للتكفل بانشغالاتهم عبر الخطوط الهاتفية الموضوعة تحت تصرفهم: 021.64.43.74 أو الرقم 3307، مؤكدة أنها ستوافيهم بأي مستجدات في الآجال المناسبة.