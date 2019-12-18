بالصور: حجز قنطارين من اللحوم والأحشاء الفاسدة في قسنطينة

تمكن أمن ولاية قسنطينة من حجز كمية معتبرة من الأحشاء والشحوم ورؤوس البقر غير صالحة للاستهلاك في منطقة علي منجلي.

وتعود القضية، إثر حصول قوات الشرطة، معلومات مفادها وجود محل على شكل “غرفة تبريد” يقوم بتخزين اللحوم الفاسدة التي انبعثت منها رائحة كريهة.

ومكنت التحريات، من تحديد مكان تواجد المخزن والذي يقع بالوحدة الجوارية 6، حيث تمكنّت من تحديد شاحنة من نوع “كيا” على متنها شخصين قاما بوضع بضاعة داخلها.

وتم توقيف الشاحنة على الفور، وحجز بداخلها كمية الأحشاء واللحوم بوزن 30 كلغ بالإضافة إلى رأسا بقر.

وحول الأمن المحجوزات إلى مقر المصلحة وبإخضاعها لمعاينة من قبل المصالح المختصة، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك.

وبتفتيش المخزن المستغل كغرفة تبريد، تم حجز كميات أخرى من الأحشاء والشحوم بالإضافة إلى كمية من اللحوم و4 رؤوس بقر، والتي تبين هي الأخرى أنها غير صالحة للاستهلاك.

كما تم حجز لحم البقر وكمية من الأحشاء الخاصة بالأغنام داخل محل تجزئة بأحد المراكز التجارية بالمدينة الجديدة علي منجلي لمخالفة شروط النظافة الصحية.