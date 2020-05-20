حجز قنطار من اللحوم البيضاء والحمراء و45 كلغ من السمك في معسكر

أخبار الجزائر
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حجز قنطار من اللحوم البيضاء والحمراء و45 كلغ من السمك في معسكر
بقلم طوبال.ع

حجز مكتب حفظ الصحة البلدي بالمحمدية في ولاية معسكر بالتنسيق مع المفتشية الإقليمية لمديرية التجارة و المصالح البيطرية و مصالح الأمن كميات معتبرة من اللحوم البيضاء و الحمراء في عملية مداهمة استهدفت قصابة بالسوق المغطاة الكائن بالوسط الحضري للمدينة.

العملية مكنت من ضبط أزيد من 100 كلغ من اللحوم و الأحشاء إلى جانب حجز نحو 45 كلغ من السمك كانت معروضة في الجوار .

و استنادا إلى رئيس مكتب حفظ الصحة فؤاد رقيبة فإن الكميات المحجوزة خالف فيها صاحبها شروط الحفظ الصحي و التخزين و التي لم تكن مستوفية من خلال معاينة نقطة البيع.

و قد استدعى ذلك إلى اتخاذ إجراءات عملية اقتضت إتلاف المحجوزات موازاة مع إعداد محضر حجز أحيل على مكتب وكيل الجمهورية.


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