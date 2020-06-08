حجز كمية معتبرة من الذهب والفضة بمعسكر

تمكن أفراد الكتيـبة الإقليمـية للدرك الوطني بمعسكر، مـن حجز (18.4 غرام) مـن معدن الفضـــــــــة و (109.1 )غرام من المعدن الأصفر ( ذهب) بقيمة مالية إجمالية للمحجوزات قدرت بــــــ73 مليون سنتيم و توقيف صاحبها بتهمة مخالفة حيازة مجوهرات دون احترام التشريع الجبائي و عدم الفوترة .

العملية تمت على إثر معلومات للأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي، مفادها وجود شخص بصدد تمرير كمية من المعدن الأصفر ( ذهب) على متن سيارة سياحية نوع كيا قادمة من مدينة سيدي بلعباس في اتجاه مدينة معسكر على محور الطريق الوطني رقم 17أ الرابط بين مدنتي بوحنفية ومعسكر بعد وضع نقطة مراقبة مباشرة تم مشاهدة المركبة محل المعلومات، أين تم توقيفها والقيام بالمراقبة والتفتيش، حيث أفضت العملية إلى العثور المحجوزات السالفة الذكر و حجز البضاعة مع توقيف المتورط.