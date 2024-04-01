حجز كمية معتبرة من اللحوم فاسدة بسوق أهراس

تمكنت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش رفقة مفتشي قمع الغش بسوق اهراس من حجز كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.

العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الفلاحة على مستوى النقاط السوداء بولاية سوق اهراس بما في ذلك الذبح السري للحوم والدجاج.

ومكنت العلمية من حجز 70 كغ من اللحوم الحمراء و25 كغ من اللحوم البيضاء بعد المعاينة العينية من طرف الطبيب البيطري صرح انها صالحة للاستهلاك البشري وتم توجيهها الي الهلال الاحمر الجزائري.

حيث تم اتلافها علي مستوي المذبح البلدي واستدعاء التجار المخالفين لاتخاذ الاجرءات القانوية ضدهم.