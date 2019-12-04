حجز ما يقارب 4 كلغ من القنب الهندي و أسلحة نارية بسدراتة ولاية سوق أهراس

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بمصلحة الشرطة القضائية بامن ولاية سوق أهراس من توقيف شبكة اجرامية.

تتاجر في المخدرات تتكون من 4 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 28 و 41 سنة.

حيث مكنت عملية مراقبتهم من توقيفهم باحد احياء بلدية سدراتة اثناء قيامهم بعقد صفقة بيع المخدرات.

باستعمال سيارتين نفعيتين و تم خلال هذه العملية من حجز ما يقارب 4 كلغ من القنب الهندي.

و مسدس ناري نصف الي عيار 6 مم و بندقية هوائية من الصنف السابع بخراطيش.

الى جانب مبلغ مالي معتبر يمثل عائدات الاتجار بالمخدرات

و قد تم انجاز ملف قضائي اين سيتم تقديمهم امام نيابة محكمة سدراتة