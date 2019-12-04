حجز ما يقارب 4 كلغ من القنب الهندي و أسلحة نارية بسدراتة ولاية سوق أهراس

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بمصلحة الشرطة القضائية بامن ولاية سوق أهراس من توقيف شبكة اجرامية.
تتاجر في المخدرات تتكون من 4 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 28 و 41 سنة.
حيث مكنت عملية مراقبتهم من توقيفهم باحد احياء بلدية سدراتة اثناء قيامهم بعقد صفقة بيع المخدرات.
باستعمال سيارتين نفعيتين و تم خلال هذه العملية من حجز ما يقارب 4 كلغ من القنب الهندي.
و مسدس ناري نصف الي عيار 6 مم و بندقية هوائية من الصنف السابع بخراطيش.
الى جانب مبلغ مالي معتبر يمثل عائدات الاتجار بالمخدرات
و قد تم انجاز ملف قضائي اين سيتم تقديمهم امام نيابة محكمة سدراتة
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