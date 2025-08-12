حجز 1.3 كلغ من الزئبق الأبيض الفضي بالطارف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ـ الشط، التابعة لأمن الطارف، من حجز 1.3 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي.

وحسب ما استفيد اليوم الثلاثاء من ذات السلك النظامي، أوضح رئيس مكتب الاتصال بالأمن الولائي، ضابط الشرطة الرئيسي حمزة جلاب، بأنه تم تجسيد هذه العملية عقب الإطاحة بشخص ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة. ينشط في مجال الاتجار غير الشرعي، السمسرة وتهريب المواد المحظورة والحساسة.

حيثيات هذه القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الشرطة، بشأن حيازة شخص، ينحدر من خارج ولاية الطارف، كمية من مادة الزئبق الأبيض الفضي. بغرض بيعها على مستوى هذه الولاية.

وأضاف المصدر أن التحريات التي تم إطلاقها مكنت من تحديد هوية المعني وتوقيفه مع ضبط الكمية المذكورة من هذه المادة بحوزته.

كما أبرز بأن هذه العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، وتم تقديم المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 25 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان (الطارف). عن جرم “حيازة مادة محظورة وحساسة -مادة الزئبق الأبيض الفضي ـ دون وثائق مثبتة لغرض الاتجار والسمسرة في مواد خطيرة و سامة”.