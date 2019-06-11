حجز 1.8 كلغ من مخدرات كان مخبأة داخل منزل المتهم بالصومعة في البليدة

تمكنت مصالح امن الحضري الاول التابع لامن ولاية البليدة من حجز 1.8 كلغ من الكيف المعالج وحجز مبلغ مالي قدره 144مليون سنتيم.

كما تم توقيف مرويجي المخدرات بالبليدة ، عملية توقيف المتهم وحجز المخدرات .

العملية جاءت على إثر معلومات وصلت إلى ذات المصالح مفادها قيام احد الاشخاص بترويج المخدرات ببلدية الصومعةالواقعة شرق الولاية.

حيث تم فتح تحقيق في الموضوع اسفر على تحديد هويته المشتبه فيه ،وبعد ترصد له تم ايقافه على متن سيارة سياحية وتفتيش منزله العائلي بإذن من وكيل الجمهورية.

اين عثر افراد الامن على 1.8 كلغ من الكيف المعالج التي كانت بغرفة نومه مع حجز مبلغ مالي قدره 144 مليون سنتيم من عائدات بيع المخدرات و سكينين.

و عليه تم تقديمه امام العدالة.