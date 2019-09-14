حجز 11 قنطار من الكيف المعالج بالنعامة

حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ11 قنطارا و75,4 كيلغ.، بالنعامة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، ضبط حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني 86 كيلوغرام من الكيف المعالج، إثر عمليتين منفصلتين بتلمسان.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، 5 تجار مخدرات، وحجزت 9.2 كيلوغرام من الكيف المعالج، ومركبتين سياحيتين، بسيدي بلعباس.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، 6 أشخاص بحوزتهم 1900 قرص مهلوس و1650 وحدة من مختلف المشروبات وأسلحة بيضاء، بكل من ورقلة والأغواط.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 25 شخصا وحجزت 16 مولد كهربائي و6 مطارق ضغط، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

كما حجزت ذات المصالح، جهاز كشف عن المعادن و9 مضخات ماء.

فيما تم توقيف عشرة 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتيارت، يضيف البيان.