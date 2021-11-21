حجز 1,5كلغ من الكيف و680قرص مهلوس باولاديعيش في البليدة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة الأمن الحضري لحي 1024 باولاديعيش في البليدة من حجز 1,5كلغ من الكيف المعالج و680قرص مهلوس داخل منزل أحد مرويجها.

وحسب ذات المصدر فإن المشتبه فيه اتخذ من منزله مكانا لإخفاء المخدرات وبيعها بالاحياء القريبة منه ، العملية جاءت على إثر معلومات وصلت إلى ذات المصالح تفيد بقيام هذا الأخير بترويج للمخدرات ،وبعد مراقبته وتاكد من صحة المعلومة تم تفتيش منزله بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة ، اين تم العثور على الكمية سالف ذكرها ، وتوقف المتهم واقتياده إلى مقر الأمن قبل أن يتم تقديمه إلى العدالة