تمكنت ليلة أمس، عناصر من الأمن الخامس بوهران من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في ترويج والمتاجرة بالأقراص المهلوسة،

أين تم على إثر مداهمات أمنية بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، بكل من حي البلاطو وسان بيار من حجز ألف و500 قرص مهلوس من نوع إكستازي إلى جانب أكثر من كلغ كيف معالج.

العملية التي نفذتها ذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة للعصابة على مستوى الحيين،

أين تم مباشرة عملية ترصد ومراقبة لأيام أسفرت عن حجز الكمية المعتبرة من حبوب الإكستازي،

فيما تم توقيف 3 أشخاص متورطين تم تحويلهم إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار مثولهم أمام العدالة.