حجز 18 قنطار من أوراق التبغ الجاف بعين ياقوت في باتنة

تمكن الدرك الوطني بعين ياقوت بولاية باتنة، من حجز 18قنطارا من مادة أوراق التبغ الجاف بقيمة إجمالية تقدر بـ500ألف د.ج،

مع توقيف مسبوق قضائيا في الـ28 من العمر، حسب ما أفادت به اليوم الأحد، المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وأفاد المصدر،بأن العملية تمت 22 ديسمبر الجاري عند نقطة تفتيش بالطريق الولائي رقم 7 الرابط بين بلديتي عين ياقوت ولازرو،

وضبطت بموجبها المحجوزات التي كانت محملة على متن مركبة نفعية.

وصرح الشخص الموقوف بجرم “ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة” وفق المصدر بأنه:

قام بتعبئة البضاعة من عند مواطن يقطن بإحدى قرى بلدية سوق نعمان بولاية أم البواقي، بغية بيعها للشركة الوطنية للتبغ والكبريت.

وتم إطلاق سراح المشتبه فيه بعد سماعه على محضر رسمي مع تسليمه المركبة تبعا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة،

فيما حولت المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة بباتنة، وفق ذات المصدر.