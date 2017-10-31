تمكنت مصالح أمن دائرة بوقطب بولاية البيض من حجز قنطارين من الديك الرومي بحاجز المراقبة بالمخرج الشمالي للمدينة.

العملية تمت بعد مراقبة مركبة أين تم حجز 200 كلغ من اللحوم البيضاء كان صاحبها بصدد بيعها بسوق المدينة.

حيث اثبتت المعاينة الاولية أن عملية النقل مخالفة لمعايير وشروط النقل المعمول بها.

و من ثمة تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر أمن الدائرة ,أين تبين أن المخالف لا يحوز على شهادة طبية مسبقة.

ليتم تسخير الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية ببوقطب لمعاينة كمية اللحوم البيضاء المحجوزة حيث أثبت النتائج المخبرية عدم صلاحيتها.

ثم تم إنجاز ملف قضائي ضد المخالف و إرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب.

و توجيه كمية اللحوم للإتلاف على مستوى مركز الردم التقني لدائرة بوقطب.