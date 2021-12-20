حجز 36 ألف قارورة خمر داخل مقطورة جرار فلاحي بتلمسان

تمكنت أمس سرية أمن الطرقات التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني في تلمسان من احباط محاولة لتهريب كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية.

وكانت هذه الكمية موجهة للتسويق بعدة مناطق من غرب البلاد تحسبا لترويجها عشية الاحتفالات برأس السنة الميلادية الريفيون.

وقدرت خلية الاتصال بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني الحمولة المضبوطة بـ 36000 وحدة جعة من نوع هنكل والتي تم ضبطها على متن مقطورة جرار فلاحي على الطريق السيار شرق غرب ناحية عين الحجر باقليم دائرة الحناية.

وفي نفس العملية تم استرجاع 48 برميل طانغو سعة 30 لتر وقد قدرت القيمة الاجمالية للمحجوزات بـ 548 مليون سنتيم، تضيف خلية الاتصال.

وخلال التحقيق في السجل التجاري والفواتير الخاصة بالبضاعة اتضح أن هذه الاخيرة مخالفة للقانون.

ليتم مصادرة المحجوزات للتو ومباشرة التحقيقات حول مصدرها ووجهتها مع المهرب الذي تم الامساك به لحين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

أصيب 19 طالبا بجروح مختلفة، إثر إنقلاب حافلة لنقل الطلبة ليلة أمس، بولاية تيارت، على مستوى الطريق الوطني رقم 14.

الحادث وقع في حدود الساعة الـ03 سا و26 د، على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في جزئه الرابط بين بلدتي تيارت وملاكو. مثل في إنحراف ثم إنقلاب حافلة لنقل الطلبة من نوع “higer” كانت متوجهة في رحلة إلى ولاية تلمسان.

وخلف الحادث إصابة 19 طالبا بجروح، تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و46 سنة. من بينهم 15 مصدومين و04 لديهم إصابات مختلفة.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان و من ثم نقلهم إلى إستعجالات مستشفى يوسف دمرجي.

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للإشارة إستقبلت المؤسسة الإستشفائية لطب العيون بالوادي، الأستاذ المدعو علي نصر الأستاذ الذي تم الإعتداء عليه بحمض الأسيد بمدينة قايس بخنشلة.

حيث تدخل الطاقم الطبي لإجراء تدخل عاجل لحماية العين وتم التكفل الكامل بحالته.

وفي مبادرة إنسانية تعكس ما مدى تماسك رجال التربية أين تم حضور زملاء علي من الوادي الذين وفروا كامل الظروف لتسريع العلاج. كما تم التكفل بالمرافقين والعائلة كليا في مبادرة رائعة رفعت من معنويات الأستاذ علي.

الأستاذ علي هو مدرس لمادة الرياضيات يبلغ من العمر 52 سنة. تعرض يوم الأحد المنصرم إلى إعتداء وحشي بعد أن قام شخص مجهول برشه بمادة الأسيد الحارقة. وتم نقله مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى قايس.

ووقعت الحادثة قرب مركز البريد لبلدية قايس، أين أقدم شخص مجهول على الاعتداء على الأستاذ لحظة خروجه من المتقن بعد نهاية عمله. وقام بسكب كمية من حمض الأسيد على رأسه ووجهه مسببا له حروقا بليغة.

وتم إسعاف الأستاذ الضحية ونقله مباشرة إلى مستشفى حيحي عبد المجيد بقايس، غبير أن عائلته بسبب خطورة حالته.

كما باشرت مصالح أمن خنشلة تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة، وتحديد هوية الشخص المعتدي قصد توقيفه وتقديمه للعدالة.

وأعربت نقابة “أنباف” عن تضامنها مع الأستاذ وحذرت من خطورة تفشي ظاهرة العنف الجسدي والمعنوي تجاه نساء ورجال التربية. كما طالبت بإصدار قانون يحمي أعضاء الأسرة التربوية ويجرم كل إعتداء عليهم حفاظا على قدسية الرسالة الموكلة لهم.

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