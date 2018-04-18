حجز 500 قرص مهلوس بمركز العبور “لحدادة” في سوق أهراس

حجز أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين للجمارك اليوم الأربعاء، على مستوى مركز العبور ببلدية لحدادة في سوق أهراس،

500 قرص مهلوس كانت مهيأة للتهريب نحو الجزائر، حسبما علم من المكلفة بالاتصال والإعلام والعلاقات العامة بمفتشية أقسام الجمارك.

واستنادا لذات المصدر فإن هذه الكمية من الأقراص المهلوسة كانت مخبأة بإحكام ببطن أحد المسافرين وذلك بواسطة شريط لاصق،

مشيرا إلى أن هذا المسافر تقدم لإتمام الاجراءات الجمركية للدخول مصرحا بعدم حوزته على أي شيء.

وقد حالت فطنة أعوان الجمارك دون اتمام عملية التهريب، حيث تم اخضاع المسافر للتفتيش الجسدي،

التي أسفرت عن حجز 500 قرص مهلوس دون وصفة طبية، وذلك بقيمة مالية بـ112 ألف د.ج حسب ذات المصدر،

مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الموقوف.