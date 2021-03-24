الجيش الوطني.. حجز 9 قناطير “زطلة” قادمة من المغرب خلال أسبوع

نفذت وحدات الجيش الوطني الشعبي، بفترة 17 إلى 23 مارس، عديد العمليات لحماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات.

وأوقفت المفارز، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بالناحيتين العسكرية الثانية والثالثة، 20 بارون مخدرات وحجزت كميات كبيرة من الكيف المعالج.

وتقدر كميات المخدرات المحجوزة بـ9 قناطير و84 كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في سياق آخر، أوقفت مفارز الجيش بتمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 1203 شخصا وحجزت 7 مركبات.

إضافة إلى 253 مولدا كهربائيا و83 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم حجز 52.7 طن من خليط خام الذهب والحجارة و1.4 طن من المواد الغذائية.

وأوقفت المفارز 24 شخصا آخر وحجز 80 بندقية صيد ومسدس آلي و226794 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و23.820 طن من النحاس.

و2241 هاتف ذكي و155001 وحدة من التبغ و33120 وحدة من مختلف الألعاب النارية و7398 وحدة من مختلف المشروبات.

وتمت العمليات المنفصلة بكل من تيارت وعين تموشنت وورقلة والوادي وبسكرة وإن أميناس وسطيف وميلة والجلفة.

ومن جهة أخرى،تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ9996 لتر بتبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

فيما تم توقيف 363 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وجانت وتلمسان والوادي وأدرار.