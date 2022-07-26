حجز 9.3 مليون قرص من دواء “ديكساميثازون” بعين صالح
تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات تفوق 9.3 مليون قرص من دواء “ديكساميثازون”. بالإضافة كذلك إلى أكثر من 10 آلاف لتر من الوقود بعين صالح.
وحسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للجمارك، فإن العملية جاءت في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الامنية. في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله. وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن.
وأضاف البيان، أن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين صالح، وبالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي تمكنت من حجز 9.301.023 قرصا من دواء ديكساميثازون (Dexamethasone). تم ضبطها مموهة بين صناديق الخضر على متن شاحنة مع توقيف شخصين”.
و أشار المصدر، إلى أنه وفي عملية أخرى، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام برقان، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار. بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني وعناصر الدرك الوطني. من مداهمة مخبأين مشبوهين في تهريب الوقود. بالإضافة كذلك إلى حجز 8200 لتر من المازوت و 2000 لتر من البنزين كانت معبأة داخل 51 برميل.
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حجز 128 ورقة نقدية مزوّرة فئة 2000 دينار في برج بوعريريج!
تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج، من توقيف شخصين أعمارهما 33 و 44 سنة. بتهمة حيازة وترويج أوراق نقدية مزورة وطرحها للتداول ذات سعر قانوني داخل إقليم التراب الوطني.
وتمت العملية إثر معلومات مؤكدة إلى المصلحة، مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 33 سنة بترويج أوراق نقدية مزورة وطرحها للتداول. مستغلا في ذلك مسكنه العائلي.
كما تم على الفور وضع خطة محكمة للإيقاع به، مع استصدار إذن من طرف النيابة المختصة بغية تفتيش منزله، والذي كان إيجابيا. أين تم ضبط داخل ذات المسكن مبلغ 256.000 دج. مشكلا من 128 ورقة نقدية فئة 2000 دج، يشتبه في صحتها.
ومواصلة للتحريات الشرطية تبين أن هذا الأخير يقوم بأفعاله الإجرامية رفقة شخص آخر. يبلغ من العمر 44 سنة، ينحدر من ولاية مجاورة. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام الجهات المختصة.