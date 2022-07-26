حجز 9.3 مليون قرص من دواء “ديكساميثازون” بعين صالح

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات تفوق 9.3 مليون قرص من دواء “ديكساميثازون”. بالإضافة كذلك إلى أكثر من 10 آلاف لتر من الوقود بعين صالح.

وحسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة للجمارك، فإن العملية جاءت في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الامنية. في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله. وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن.

وأضاف البيان، أن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين صالح، وبالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي تمكنت من حجز 9.301.023 قرصا من دواء ديكساميثازون (Dexamethasone). تم ضبطها مموهة بين صناديق الخضر على متن شاحنة مع توقيف شخصين”.