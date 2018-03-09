حداج:”روراوة لم يطلب مني مغادرة الفاف وعدم العمل مع زطشي”

نفى رئيس لجنة الإنضباط السابق عبد الحميد حداج، تدخل رئيس “الفاف” السابق محمد روراوة في قراره، موضحا عدة امور تتعلق بروراوة.

وقال حداج الذي نزل ضيفا على حصة “داخل الـ 18” التي ستبث سهرة اليوم الجمعة: “لم أفكر أبدا في مغادرة الفاف بعد رحيل روراوة”.

وأضاف: “لو غادرت الفاف مع روراوة، فهذا يعني أنني حكمت على الرئيس الجديد بالفشل، أو بعدم التفاهم معه”.

وتابع قائلا: “هذه المرة البعض قال لي أن روراوة هو من طلب مني المغادرة، لأنني أتبعه، وهذا غير صحيح إطلاقا”.

وختم: “روراوة لم يقل لي ولا لأي عضو آخر في الفاف علينا المغادرة حتى نترك زطشي لوحده في الفاف..”.