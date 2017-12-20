حداد تابع لقاء أنجي وديجون ويقترب من إعادة بلالي لسوسطارة

تواجد رئيس إتحاد العاصمة “ربوح حداد” أمسية اليوم بملعب “رايموند كوبا” الخاص بنادي أنجي الفرنسي لمتابعة لقاء هذا الأخير أمام ضيفه ديجون.

وواجه أنجي نظيره ديجون في إطار الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي حيث فاز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

وعرفت المباراة تواجد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي على دكة البدلاء لأول مرة في الليغ1 منذ تعاقده مع الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية.

وربط العديد من المتابعين تواجد حداد بملعب أنجي إلى إقتراب إدارة سوسطارة من إعادة لاعبها يوسف بلايلي إلى أسوار ملعب عمر حمادي ببولوغين في الميركاتو الحالي على شكل إعارة.