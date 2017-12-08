كرم رئيس إتحاد العاصمة ربوح حداد، سفير بريطانيا العظمى باري روبيرت روبن، بين شوطي لقاء القمة بين الإتحاد وشبيبة القبائل.

وقدم حداد هدية تذكارية للسفير البريطاني متمثلة في لوحة تذكارية عن مدينة القصبة التي شهدت تأسيس نادي إتحاد العاصمة.

إضافة إلى حداد حضر التكريم رئيس الفاف زطشي، ونائب رئيس شبيبة القبائل زواوي، الذي قدم للسفير قميص للنادي بتوقيعات اللاعبين.

للإشارة، فإن السفير البريطاني يحضر ثاني لقاء لزملاء زماموش بعد لقاء الداربي أمام المولودية أين أبدى إعجابه بأجواء المدرجات الجزائرية.