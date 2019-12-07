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حداد يواجه أسئلة القاضي في قضية تمويل حملة بوتفليقة الانتخابية

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حداد يواجه أسئلة القاضي في قضية تمويل حملة بوتفليقة الانتخابية
بقلم عبد الرحمان سالمي

القاضي يعرض التهم الموجهة لشركات المتهمين كاشخاص معنويين منها مخالفة قوانين الصرف مخالفة قوانين الصفقات العمومية

10:36سا المناداة على الاشخاص المعنويين وهي شركات المتهمين

10:36سا عرباوي: انا لم اسلم اي سيارة للحملة و قمت ببيع 20 سيارة لمجمعmedia temps

10:35 سا حداد: انا لست مسؤولا عن المساهمات و بخصوص السيارات و علمت ان مجمع اعلامي ميديا طون كان سيشتري 15 سيارة على عرباوي

10:34سا القاضي: هل تعلم ان عرباوي تبرع ب20 سيارة و 20 مليار للحملة؟

10:31 سا حداد: لم أسمع يوما بهذا الموضوع

10:30سا وكيل الجمهورية: معزوز قال بإن مصنعه للسكر بالاربعطاش لم يربط بالغاز لمدة 4 سنوات وأنت من تدخلت

10:29سا حداد: إلتقيت بالسعيد وطلب مني المساعدة فقط  و لم يكلفني بجمع الاموال

10:29سا الوكيل: لماذا اتصل بك السعيد خصيصا

10:29سا حداد: لم اطلب من أي أحد ان يتبرع بالاموال

10:29سا الوكيل : هل طلب من معزوز يمنح الاموال للحملة

10:28سا حداد: معزوز منح 39 مليار

10:28سا الوكيل : كم منح معزوز؟

10:28سا وكيل الجمهورية: يا حداد شايد يقول انك اتصلت به و قلت له ان السعيد بوتفليقة طلبه

10:27سا حداد: لم اعين اي احد

10:27سا شايد: حداد هو من عينني

10:27سا وكيل الجمهورية : من عينك مديرا للمالية في الحملة يا شايد

10:26سا حداد: كراء مقر حيدرة 520 مليون والمناوبة بسيدي يحيى و700 مليون لتأثيث المكتب بالاضافة الى مصاريف اخرى و مجموع كل المصاريف 6.5 مليار سنتيم ولدي كل مايثبت ذلك

10:24سا حداد: ليس هناك ثغرة واوراق المصاريف كلها عند المحامين

10:23سا القاضي: هناك 6 ملايير ناقصة أي ثغرة يا حداد و لا تقاطعني

10:22سا الحاج السعيد:خلاصو كلهم

10:22سا القاضي: هل صحيح جمعتهم 75 مليار و كم بقي في الحساب ؟

10:22سا حداد: الكل كان يعلم و بما فيهم السعيد بوتفليقة كان يعلم بوجد 12.6 مليار بمكتبي

10:20سا حداد: سعيد كلمني لاجلب الاموال مجداد مرة جلب 5 ملايير و مرة 2.5 مليار، قمنا بتخبئتها في مكتبي الى غاية توقف الحمة

10:18سا حداد: كنت اضن ان هناك 100 مليار و السعيد قال لي انه يوجد 700 مليار في الحملة، سعيد قال لي بان الناس تقول بان هناك 700 مليار في الحملة وهناك خطر اقتحامها من طرف مجهولين

10:17سا حاج سعيد: نقلتها لمكتب علي حداد بالدار البيضاء و حداد هو من امرني بان اجلبها من عند اوارون محمد

10:14سا القاضي: يقاطع ويسأل حاج السعيد من طلب منك سحب الاموال و اين اخذتها

10:14سا حداد: انا لم امره بان يجلب الاموال اتركني اوضح لك سيدي القاضي

10:14سا حاج السعيد: الاموال وضعتها في مكتب علي حداد في مجمعهetrhb بالدار البيضاء

10:13سا شايد محمود: طلب مني حداد ان اسحب اموال على ثلاثة دفعات و القيمة الاجمالية كانت 19 مليار منحتها لرئيس ديوان علي حداد حاج السعيد

10:12سا القاضي: هل طلب ملنك حداد سحب الاموال

10:11سا شايد محمود: في بنك القرض الشعبي و الحساب كان باسم سلال ثم باسم زعلان

10:11سا القاضي: اين يقع الحساب البنكي

10:11سا القاضي ينادي على شايد محمود

10:10سا حداد: أشهد أن معزوز جلب الأموال وقدم للمكتب مع “بايري” إلى مكتب الأفسيو و منح صكا بـ 39 مليار

10:08سا القاضي: معزوز قال إنه جلب لك الأموال 39 مليار

10:08سا القاضي : من جلب لك الأموال؟

10:08سا حداد: السعيد خاف من سرقة الأموال فقرر أن أضعها بمكتبي في المجمع

10:08سا القاضي: انا لا اعرف

10:07سا علي حداد: أنت تعرف سيدي الرئيس أن السعيد هو من كان يسير حملة شقيقه

10:07سا حداد:7 مارس كلمني السعيد بوتفليقة قال لي إن هناك أموال في الحملة في المديرية بحيدرة

10:07سا القاضي:واصل أين كانت المداومة ؟ و من جلب لك الأموال؟

10:07سا علي حداد: كلّمني سعيد بوتفليقة وقال لي سأقوم بالحملة الانتخابية لأخي و “ماذابيك تعاونا” و يرجي الاتصال بعبد المالك سلال و عمارة بن يونس لتأطير الحملة


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