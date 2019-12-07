حداد يواجه أسئلة القاضي في قضية تمويل حملة بوتفليقة الانتخابية

القاضي يعرض التهم الموجهة لشركات المتهمين كاشخاص معنويين منها مخالفة قوانين الصرف مخالفة قوانين الصفقات العمومية

10:36سا المناداة على الاشخاص المعنويين وهي شركات المتهمين

10:36سا عرباوي: انا لم اسلم اي سيارة للحملة و قمت ببيع 20 سيارة لمجمعmedia temps

10:35 سا حداد: انا لست مسؤولا عن المساهمات و بخصوص السيارات و علمت ان مجمع اعلامي ميديا طون كان سيشتري 15 سيارة على عرباوي

10:34سا القاضي: هل تعلم ان عرباوي تبرع ب20 سيارة و 20 مليار للحملة؟

10:31 سا حداد: لم أسمع يوما بهذا الموضوع

10:30سا وكيل الجمهورية: معزوز قال بإن مصنعه للسكر بالاربعطاش لم يربط بالغاز لمدة 4 سنوات وأنت من تدخلت

10:29سا حداد: إلتقيت بالسعيد وطلب مني المساعدة فقط و لم يكلفني بجمع الاموال

10:29سا الوكيل: لماذا اتصل بك السعيد خصيصا

10:29سا حداد: لم اطلب من أي أحد ان يتبرع بالاموال

10:29سا الوكيل : هل طلب من معزوز يمنح الاموال للحملة

10:28سا حداد: معزوز منح 39 مليار

10:28سا الوكيل : كم منح معزوز؟

10:28سا وكيل الجمهورية: يا حداد شايد يقول انك اتصلت به و قلت له ان السعيد بوتفليقة طلبه

10:27سا حداد: لم اعين اي احد

10:27سا شايد: حداد هو من عينني

10:27سا وكيل الجمهورية : من عينك مديرا للمالية في الحملة يا شايد

10:26سا حداد: كراء مقر حيدرة 520 مليون والمناوبة بسيدي يحيى و700 مليون لتأثيث المكتب بالاضافة الى مصاريف اخرى و مجموع كل المصاريف 6.5 مليار سنتيم ولدي كل مايثبت ذلك

10:24سا حداد: ليس هناك ثغرة واوراق المصاريف كلها عند المحامين

10:23سا القاضي: هناك 6 ملايير ناقصة أي ثغرة يا حداد و لا تقاطعني

10:22سا الحاج السعيد:خلاصو كلهم

10:22سا القاضي: هل صحيح جمعتهم 75 مليار و كم بقي في الحساب ؟

10:22سا حداد: الكل كان يعلم و بما فيهم السعيد بوتفليقة كان يعلم بوجد 12.6 مليار بمكتبي

10:20سا حداد: سعيد كلمني لاجلب الاموال مجداد مرة جلب 5 ملايير و مرة 2.5 مليار، قمنا بتخبئتها في مكتبي الى غاية توقف الحمة

10:18سا حداد: كنت اضن ان هناك 100 مليار و السعيد قال لي انه يوجد 700 مليار في الحملة، سعيد قال لي بان الناس تقول بان هناك 700 مليار في الحملة وهناك خطر اقتحامها من طرف مجهولين

10:17سا حاج سعيد: نقلتها لمكتب علي حداد بالدار البيضاء و حداد هو من امرني بان اجلبها من عند اوارون محمد

10:14سا القاضي: يقاطع ويسأل حاج السعيد من طلب منك سحب الاموال و اين اخذتها

10:14سا حداد: انا لم امره بان يجلب الاموال اتركني اوضح لك سيدي القاضي

10:14سا حاج السعيد: الاموال وضعتها في مكتب علي حداد في مجمعهetrhb بالدار البيضاء

10:13سا شايد محمود: طلب مني حداد ان اسحب اموال على ثلاثة دفعات و القيمة الاجمالية كانت 19 مليار منحتها لرئيس ديوان علي حداد حاج السعيد

10:12سا القاضي: هل طلب ملنك حداد سحب الاموال

10:11سا شايد محمود: في بنك القرض الشعبي و الحساب كان باسم سلال ثم باسم زعلان

10:11سا القاضي: اين يقع الحساب البنكي

10:11سا القاضي ينادي على شايد محمود

10:10سا حداد: أشهد أن معزوز جلب الأموال وقدم للمكتب مع “بايري” إلى مكتب الأفسيو و منح صكا بـ 39 مليار

10:08سا القاضي: معزوز قال إنه جلب لك الأموال 39 مليار

10:08سا القاضي : من جلب لك الأموال؟

10:08سا حداد: السعيد خاف من سرقة الأموال فقرر أن أضعها بمكتبي في المجمع

10:08سا القاضي: انا لا اعرف

10:07سا علي حداد: أنت تعرف سيدي الرئيس أن السعيد هو من كان يسير حملة شقيقه

10:07سا حداد:7 مارس كلمني السعيد بوتفليقة قال لي إن هناك أموال في الحملة في المديرية بحيدرة

10:07سا القاضي:واصل أين كانت المداومة ؟ و من جلب لك الأموال؟

10:07سا علي حداد: كلّمني سعيد بوتفليقة وقال لي سأقوم بالحملة الانتخابية لأخي و “ماذابيك تعاونا” و يرجي الاتصال بعبد المالك سلال و عمارة بن يونس لتأطير الحملة