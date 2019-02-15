حدوش: “جاهز للمشاركة أما المريخ في أي منصب يريده المدرب”

أبدى مهاجم مولودية الجزائر، زكرياء حدوش، استعداده للمشاركة في المباراة المقبلة لفريقه أمام المريخ السوداني، لحساب البطولة العربية.

وصرح زكرياء حدوش، للتطبيق الرسمي للفريق: “أنا جاهز لتقديم المساعدة لفريقي في هذه المباراة، ولا يهم المنصب الذي أشارك فيه”.

وأضاف: “نحضر في ظروف جيدة، رغم تخوفنا من الإصابات. التدريبات الأخير ستكون بالملعب الرئيسي، ما سيساعدنا على التحضير بشكل أفضل”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه المريخ السوداني، غدا السبت، لحساب إياب الدور الربع نهائي من البطولة العربية.