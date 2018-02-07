حذاري محرز.. هذا مصير اللاعبين المُضربين في إنجلترا

حذرت جريدة “الميرور” البريطانية، الدولي الجزائري، رياض محرز من الإستمرار في إضرابه، مؤكدة بأن الحصول على رغبته، أمر غير مضمون.

وأشارت بأنه يسير على نفس نهج “رحيم ستيرلينغ” الذي “أضرب” عن تدريبات “ليفربول” من أجل الإنتقال لمانشستر سيتي.

وفي خرجة مُشابهة، قاطع البلغاري المميز “ديميتار بيرباتوف” فريقه “توتنهام” لتحقيق حُلمه باللعب مع مانشستر يونايتد، ليكسب صراعه.

وأوضحت من جهة أخرى بأن اللاعبين لا يكسبون الصراع دائما، مُستحضرة “باست” و”سكولز” اللذين جانبا الطرد من “مانشستر يونايتد” لرفضهما اللعب.

وهذا دون نسيان ماحدث لـ”كارلوس تيفيز” الذين إنهار مشواره الإحترافي، بعد دخوله في صراع مع “المان سيتي”.

وتوقعت الصحيفة البريطانية، أن ينجح، رياض محرز هذه المرة في تغيير الأجواء، خاصة وأنه وصل لنقطة اللارجوع مع “ليستر سيتي”.