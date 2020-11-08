الحرائق : الفدرالية الوطنية لعمال الغابات تعبّر عن قلقها “الشديد”

أعربت الأمانة التنفيذية للفدرالية الوطنية لعمال الغابات والبيئة والطبيعة، عن قلقها “الشديد” إزاء الحرائق التي مست العديد من ولايات.

وناشدت الفدرالية السلطات العمومية وكل الأطراف الفاعلة بضرورة اسداء اهتمام خاص بحاضر و مستقبل الثروة الوطنية الغابية من الحرائق.

واعتبرت الفدرالية أن هذه الحرائق “موجة ثانية من حملة متزامنة لحرائق الغابات”، معبرة عن أسفها من سقوط أرواح بشرية.

وبهذا الصدد، نوهت الفدرالية بدور الحماية المدنية والمواطنين في الحد من آثار هذه الحرائق.

وأكدت الفدرالية، أن الحصيلة كادت أن تكون كارثية لولا استمالة وبسالة رجال الغابات والحماية المدنية والمتطوعين.