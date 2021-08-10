حرائق تيزي وزو: وفاة 7 أشخاص وإصابات متفاوتة الخطورة

لقي سبعة اشخاص مصرعهم جراء حرائق التي اندلعت بغابات تيزي وزو منذ مساء الأمس الإثنين. كما اصيب شخص واحد على الاقل بجروح.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد تحولت بعض المنازل الى رماد. فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لاطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة انحاء من الوطن. مضيفا أن الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق غابية بالولاية خلّفت سبعة وفيات لحد الآن. فيما سجلت إصابة خطيرة، إضافة إلى إصابتين متفاوتة الخطورة، كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات .

وأوضح المصدر، أن فرق الحماية المدنية تواصل جهودها لاخماد الحرائق، وقد تعززت بمروحيتين اثنتين اضافة الى تعزيزات من عدة ولايات مجاورة