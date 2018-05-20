الأرصاد الجوية تتوقع تواصل تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية

مصالح الأرصاد الجوية تحذّر من زوابع رملية في الجنوب

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية في 14 ولاية، بداية من صبيحة أمس، في حين توقعت ذات المصالح تغيرا جذريا في أحوال الطقس، بداية من يوم الأربعاء القادم، على المناطق الشمالية.

وذكرت مصلحة الأرصاد الجوية في بيان لها، أمس، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، باتنة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة وتبسة، كما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية هبوب زوابع رملية في الجنوب الجزائري، وذكرت المصلحة أن الولايات المعنية بهذه النشرية، هي كل من ورڤلة وأدرار، وأضاف الديوان أن الاضطراب الجوي بدأ منذ منتصف نهار أمس.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية تغيرا جذريا في أحوال الطقس، بداية من يوم الأربعاء القادم، على الولايات الشمالية التي ستشهد ارتفاعا محسوسا في درجة الحرارة، حيث ستتراوح بين 22 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، أما بالمناطق الداخلية فتتراوح بين 26 إلى 34 درجة، وقد تصل إلى 36 درجة.