حراڤ جزائري.. “خرجت من بلادي لعزيزة ورميت روحي في متاهات”

قال عثمان سعودي أحد الحراڤة الجزائريين، إن الجالية المتواجدة في الخارج، هم من أعطوا صورة كاذبة وخاطئة عن الحياة في المهجر للشباب.

وأضاف سعودي “أنا كانت لدي أحلام كباقي الشباب الجزائري أردت تحقيقها في المهجر، غير أنني صدمت بالواقع المر الذي حطمني”.

كما أوضح الحراڤ حول المعيشة في الغربة قائلا: “الكفار حبوا يدخلونا في الحرام بحجة التحضر، أين أصبحت المحرمات مباحة”.

وفي الأخير وجه عثمان سعودي رسالة للسلطات الجزائرية لبذل المزيد من المجهودات للقضاء على ظاهرة الحرقة.

وكف الشباب من الغلقاء بأنفسهم إلى التهلكة.