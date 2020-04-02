حرب بين مفتشي التجارة ومجمع أقروديف.. لا أحد يعطينا التعليمات إلا وزير الصناعة

تحصلت “النهار أونلاين” على وثيقة متمثلة في تعليمة بعث بها المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية “أقروديف” للمدراء الولائيين والجهويين للمجمع، يأمرهم فيها بعدم الإنصياع لأوامر وتعليمات مفتشي وزارة التجارة بخصوص عمليات بيع السميد.

وحسب التعليمة الصادرة بتاريخ 30 مارس 2020 للمدراء الجهويين و للرؤسساء المدراء العامين، قال المدير العام لمجمع أقروديف أن المجمع قد تم إخطاره بالتجاوزات المرتكبة من قبل مفتشي وزارة التجارة.

وأضافت التعليمة أن تدخلات مفتشي التجارة غالبا ما تكون مخالفة لتعليمات وزارتهم الوصية، وأكد ذات المسؤول في تعليمته أن الجهة الوحيدة التي تعطي التعليمات لمجمع الصناعات الغذائية أقرويف هي وزارة الصناعة والمناجم.

ودعا المدير العام لمجمع أقروديف مدراء وحدات المجمع للتواصل مع الأمين العام لوزارة التجارة والمدير العام للجودة بذات الوزارة في حال تدخل مفتشي التجارة وتعسفهم في استعمال سلطتهم.