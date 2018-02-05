حرب عصابات بين حيّين تنتهي بجريمة قتل في الحراش

انتهت حرب العصابات التي شهدتها مدينة الحراش بين أبناء المنطقة والمرحلين الجدد من حي الحميز، بجريمة قتل راح ضحيتها شاب.

بعدما تلقى طعنة سكين من نوع “كلونداري”، على يد المتهم “أسامة،ب” ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى “زميرلي” بالحراش.

وتبين من خلال مجريات محاكمة المتهم الموقوف “أسامة” أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء اليوم الإثنين.

أن المعني وبعد مشاجرة عنيفة شهدتها مدينة الحراش، وخلالها ضرب الضحية “فوزي” المتهم بواسطة عصا خشبية،

وهي الضربة التي جعلت المتهم يجلب سكين من نوع “كلونداري” ليطعن به ضحيته بطعنة قاتلة على مستوى الصدر،

كانت سببا مباشرا في وفاته، ثم لاذ بالفرار رففة صديقه ” عبد الله” قبل أن يتمّ توقيفه بمستشفى القبّة.

وفي تلك الأثناء وبعدما علم المدعو “ب، احمد” بحادثة القتل، التي اقترفها ابنه قام بالتخلص من اداة الجريمة بواد الحراش.

وهو ما جعله محل متابعة قضايئة بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، ليمثل برفقة أبنه أمام المحكمة الجنائية.

واعترف المتهم بأنه قتل ضحيته “فوزي” بسبب الضربة التي تلقاها على يده، مضيفا أن الحي بيوم الوقائع شهد حرب عصابات.

النيابة العامة وبعد المناقشة التي دارت بالجلسة، التمس توقيع عقوبة السّجن المؤبد في حق المتهم “أسامة”.

و5 سنوات حبسا نافذا في حق والده “أحمد”.