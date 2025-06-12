حركة جزئية في سلك الحماية المدنية

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حركة جزئية في صفوف المدراء الولائيين لسلك الحماية المدنية مست 15 ولاية، حسب ما أورده، اليوم الخميس، بيان للوزارة.

وجاء في البيان، أنه “في إطار الحركة الدورية لإطارات الحماية المدنية، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة جزئية في صفوف مدراء الحماية المدنية. وذلك بناء على اقتراح المدير العام للحماية المدنية”.

وقد مست هذه الحركة شاغلي الوظائف العليا على مستوى 15 ولاية. إذ تمت ترقية 8 ضباط سامين لتقلد وظيفة مدير ولائي، وتحويل 6 مدراء ولائيين.

إضافة إلى إحالة مديرَين ولائيين اثنين على التقاعد، وكذا إنهاء مهام 7 مدراء ولائيين. وفقا للمصدر ذاته.