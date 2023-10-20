حركة حماس الفلسطينية تصدر بيانا بعد تهديد الاحتلال بقصف مستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر في غزة

أصدر حركة حماس الفلسطينية اليوم الجمعة بيانا بعد تهديد الاحتلال بقصف مستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر في غزة.

وأوضحت حماس أن تهديد جيش الاحتلال بقصف مستشفى القدس ومقر جمعية الهلال الأحمر يأوي بداخله أكثر من 12 ألف نازح وأكثر من 400 مريض يُعَدُّ جريمة حرب جديدة يندى لها جبين الإنسانية. خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني، واستشهاد قرابة 500 من النازحين فيه.

وأضاف البيان أن جرائم الاحتلال الممنهجة تتطلّب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها التدخل الفاعل

كما طالت حركة حماس وقف تلك الجرائم وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لهذا الكيان المارق والمتجرّد من كافة القيم والأخلاق.

وتدعو حماس إدارة وكالة الأونروا إلى عدم الرضوخ للتهديدات الصهيونية التي طالبتها بإخلاء خمسة مدارس تستخدم كمراكز إيواء للنازحين في مدينة غزة، وإلى مواصلة القيام بواجبها القانوني والأخلاقي برعاية أولئك النازحين في تلك المدارس الذين لا مكان أو مأوى لهم من عدوان الاحتلال الصهيوني.