حماس تكشف.. الزواري أغتيل على أيادي الاحتلال الإسرائيلي

قال محمد نزال القيادي في حركة حماس، إنّ المقاومة وصلت لأدلة في عملية إغتيال محمد الزواري الذي اغتيل بتونس العام الماضي.

فبعد تحقيقات معمقة، كشف المسؤول في حركة حماس، أنّ جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول المباشر والمنفذ للعملية.

خلال مؤتمر في بيروت، قال اليوم أنّ نتائج التحقيق أثبتت بشكل قاطع

أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ العملية، بدعم لوجستي من أجهزة دول أخرى.

وأضاف أن الحركة، أعلنت انتماء الشهيد، لكتائب القسام ،خصوصا بعد معلومات أضرت به وحاولت إلصاق تهم إرهابية في حقه.

القيادي الحمساوي، أكد أن كل عمليات الإغتيال التي تعرض لها مسؤولون في حماس، للاحتلال الصهيوني يد فيها،

لكن الحركة لم تستطع إثبات حقيقة ذلك.