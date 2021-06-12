حركة حمس تسجل تجاوزات إعتبرتها خطيرة عقب إنتهاء عملية التصويت

نشرت حركة مجتمع السلم حمس بيانا عقب إنتهاء عملية التصويت في تشريعيات 12 جوان 2021 تندد فيه بتجاوزات إعتبرتها خطيرة.

وأوضح بيان نشرته حركة حمس عبر صفحتها على الفيسبوك تسجيل مخالفتين خطيرتين عقب غلق مكاتب التصويت.

ووفق ذات البيان فإن المخالفة الاولى تمثلت في رفض السلطة المستقلة في عديد الولايات تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي المترشحين، وهذا مخالف للقانون 21/01 المادة 152.

فيما سجلت المخالفة الثانية في عدم احتساب الأوراق التي لم يشطب فيها الناخب على أي اسم.

وأضاف البيان ان هذا مخالف للمادة 156 التي تقضي باحتساب الأوراق التي لم يعبر فيها الناخب لفائدة القائمة المختارة.

وإختتمنت الحركة في بيانها نلتمس من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة المستقلة التدخل لتوقيف هذه الخروقات.