حريق بمجمع فرتيال و إصابة عامل بحروق متفاوتة الخطورة

اشتعل حريق بأحد وحدات مجمع فرتيال لصناعة الأسمدة الكيماوية و الفوسفات بعنابة (احد فروع مجمع سوناطراك، اليوم السبت.

وتعرض احد العمال بحروق متفاوتة الخطورة (من الدرجة الثانية) في أنحاء مختلفة من الجسم .

الحريق اندلع بأحد الانابيب الخزان الرئيسي و لحسن الحظ فإن الحريق لم ينتشر إلى بقية الوحدات و مخازن الآمونياك الذي يعد مادة خطيرة و سريعة الانفجار.

دوي الانفجار القوي خلق حالة من الخوف ووالهلع وسط التجمعات السكنية المحادية لمجمع فرتيال على غرار حي سيبوس و البوني.

هذا و قد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد الحريق مدعمة ب 6 شاحنات.