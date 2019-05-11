حريق بمجمع فرتيال و إصابة عامل بحروق متفاوتة الخطورة

اشتعل حريق بأحد وحدات مجمع فرتيال لصناعة الأسمدة الكيماوية و الفوسفات بعنابة (احد فروع مجمع سوناطراك، اليوم السبت.
وتعرض احد العمال بحروق متفاوتة الخطورة (من الدرجة الثانية) في أنحاء مختلفة من الجسم .
الحريق اندلع بأحد الانابيب الخزان الرئيسي و لحسن الحظ فإن الحريق لم ينتشر إلى بقية الوحدات و مخازن الآمونياك الذي يعد مادة خطيرة و سريعة الانفجار.
دوي الانفجار القوي خلق حالة من الخوف ووالهلع وسط التجمعات السكنية المحادية لمجمع فرتيال على غرار حي سيبوس و البوني.
هذا و قد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد الحريق مدعمة ب 6 شاحنات.
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