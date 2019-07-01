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حريق مهول بشركة إنتاج الغاز GNL2 التابعة لسوناطراك بوهران

أخبار الجزائر
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حريق مهول بشركة إنتاج الغاز GNL2 التابعة لسوناطراك بوهران
بقلم كريم سواق

شب مساء اليوم حريق مهول بالمنطقة الصناعية التابعة لسوناطراك بمنطقة بطيوة، حيث نشب الحريق بشركة إنتاج الغاز GNL2 التابعة لسوناطراك.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين” فإن الحريق اندلع بمركب الغاز GNL2 بطيوة، التابع لمجمع سوناطراك، تبعته العديد من الانفجارات

التي سمع دويها سكان المناطق المجاورة، وحتى بولاية مستغانم الذين خرجوا للشارع من قوة دوي الإنفجارات.

ولم يتم تحديد أسباب الحريق بعد، حيث توجهت كل وحدات الحماية المدنية على مستوى ولاية وهران، نحو منطقة بطيوة،

لإخماد الحريق الذي أتى على الأخضر واليابس وتسبب في انفجارات عديدة، على مستوى المنطقة الصناعية،

غير أنه ولحد الساعة لم يتم تأكيد أي ضحايا للحريق أو الإنفجار، في وقت لا تزال عمليات الإطفاء متواصلة.


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