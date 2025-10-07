حريق مهول يلتهم شقة ويخلّف ضحيتين بمستغانم

أصيبت امرأتين باختناق وضيق في التنفس، جراء نشوب حريق على مستوى شقة بالطابق الأول لعمارة سكنية تتكون من (ط، أ +4) بحي 130 مسكن، ببلدية عين النويصي ولاية مستغانم.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الأول لعمارة سكنية. تتكون من (ط، أ +4) بحي 130 مسكن، ببلدية ودائرة عين النويصي.

حيث خلف الحريق إصابة شخصين من جنس أنثى لهما ضيق في التنفس تم إسعاف ضحية في عين المكان. وأخرى تم إسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.

