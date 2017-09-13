أجواء حارة بـ 37 درجة في ولايات الشمال الخميس والجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء حارة، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بواقع يصل إلى 37 درجة.

وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية أن تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم السبت مع تساقط أمطار متفرقة في الشرق والوسط.

وقالت هوارية بن رقطة المتحدثة باسم الديوان الوطني للأرصاد الجوية لتلفزيون “النهار”، إنّ أجواء الخميس ستكون مغشاة شمالا.

ورجّحت بن رقطة، تحول الأجواء إلى صافية ومشمسة، مع احتمال تكوين بعض الخلايا الرعدية على المرتفعات الغربية ابتداء من الظهيرة.

وستبقى الأجواء مغشاة مع تكوين خلايا راعدة على ولايتي تندوف وبشار والهقار.

وسترتفع درجات الحرارة لتتراوح بين 30 و37 درجة على الولايات الشمالية، ومن 37 إلى 43 بالجنوب.

وأضافت المتحدثة أنّ الأجواء ستكون شبه راعدة على ولايات الشمال بعد غد الجمعة، مع تكوين خلايا راعدة منعزلة في الظهيرة.

وتابعت بن رقطة: “سيشمل ذلك المرتفعات الغربية والوسطى، مع حرارة تتراوح بين 30 و33 درجة بالسواحل”.

وستقدّر الحرارة بـ 32 إلى 38 على الولايات الداخلية.

وستتحول الأجواء إلى غائمة يوم السبت على الولايات الوسطى والشرقية، مرفوقة ببعض الأمطار الراعدة لتلتحق بالشرق خلال الليل.

وعلى مستوى المناطق الغربية، ستكون الأجواء من صافية إلى قليلة السحب مع تكوين بعض الخلايا الراعدة المنعزلة خلال الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 26 و30 درجة على السواحل ومن 28 إلى 33 درجة بالولايات الداخلية.

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