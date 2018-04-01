عاجل

حسبلاوي يستأنف التّفاوض مع ممثلي الأطباء المقيمين

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
حسبلاوي يستأنف التّفاوض مع ممثلي الأطباء المقيمين
بقلم ياسمينة دهيمي

يجتمع وزير الصّحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بممثلي الأطباء المقيمين، للتفاوض بخصوص الخدمة المدنية.

ويأتي هذا الإجتماع على خلفيّة مقاطعة الأطبّاء المقيمين لامتحانات نهاية التخصّص، وبعد سلسلة من الإضرابات التي شنتها هذه الشريحة.

للتّذكير فقد دخل الأطباء المقيمين في إضراب مفتوح منذ خمسة أشهر إلى غاية اليوم،على خلفية جملة من المطالب المهنية والإجتماعية.

تم رفعها إلى الوزارة الوصية من بينها إلغاء إلزامية الخدمة المدينة وتعديل القانون الأساسي الخاص بهم، مع اللّجوء إلى الإستقالة الجماعية والإعلان عن سنة بيضاء.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital