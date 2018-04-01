يجتمع وزير الصّحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بممثلي الأطباء المقيمين، للتفاوض بخصوص الخدمة المدنية.

ويأتي هذا الإجتماع على خلفيّة مقاطعة الأطبّاء المقيمين لامتحانات نهاية التخصّص، وبعد سلسلة من الإضرابات التي شنتها هذه الشريحة.

للتّذكير فقد دخل الأطباء المقيمين في إضراب مفتوح منذ خمسة أشهر إلى غاية اليوم،على خلفية جملة من المطالب المهنية والإجتماعية.

تم رفعها إلى الوزارة الوصية من بينها إلغاء إلزامية الخدمة المدينة وتعديل القانون الأساسي الخاص بهم، مع اللّجوء إلى الإستقالة الجماعية والإعلان عن سنة بيضاء.