حزبي “الأرندي” و”الأفلان” يشاركان في الحوار كمواطنين فقط !

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حزبي “الأرندي” و”الأفلان” يشاركان في الحوار كمواطنين فقط !
بقلم أسماء.ع

أكد عضو اللجنة السياسية بالهيئة الوطنية للوساطة والحوار، سليمان بن عيسى، أنه يمكن لحزبي الأرندي، والأفلان،أن يشاركوا في الحوار كمواطنين.

واوضح بن عيسى، في تصريح للنهار، أن موقفهم واضح تجاه المسؤولين الرئيسيين لهؤلاء الأحزاب.

وأشار المتحدث، أن اللجنة لديها عدة لقاءات مع كل الأحزاب، للإستماع إلى انشغالهم وننظر في رغباتهم.

وقال بن عيسى، إنه ليس لديهم خيار إما الذهاب إلى العنف أو البقاء في السلمية، وهو الخيار الأفضل.

وعن الحراك الشعبي،أكد المتحدث،أن الشعب الجزائري أعطى مثال للعالم، متمنيا أن يبقى الحال في هذا المنوال، من أجل سلامة البلاد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690601

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