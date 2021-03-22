“الأفافاس” يجري تعديلا في منصب خلية الإعلام

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“الأفافاس” يجري تعديلا في منصب خلية الإعلام
بقلم رابح.ص

أجرت الأمانة الوطنية لحزب القوى الإشتراكية FFS،  تعديلا في منصب خلية الإعلام للحزب.

وحسب البيان الصادر عن الأمانة الوطنية للحزب، تم تعيين النائب السابق شافع بوعيش أمينا وطنيا مكلفا بالأعلام لحزب الأفافاس خلفا للعضو جمال بعلول.


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