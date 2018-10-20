حساب السيتي يرصد تألق محرز ضد بيرنلي

تألق النجم الدولي الجزائري رياض محرز أمسية اليوم السبت مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة بيرنلي بمناسبة الجولة ال9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورصد الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تحركات لاعب الخضر طيلة أطوار اللقاء الذي إنتهى بفوز السيتي بخماسية نظيفة.

وأرفق حساب السيتي الفيديو الذي يُبرز تحركات محرز بعبارة:”رياض محرز فعل كل شيئ في لقاء اليوم”.