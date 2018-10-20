حساب السيتي يرصد تألق محرز ضد بيرنلي

الرياضة
  • -
  • 0
حساب السيتي يرصد تألق محرز ضد بيرنلي محرز
بقلم عبد النور حواز

تألق النجم الدولي الجزائري رياض محرز أمسية اليوم السبت مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة بيرنلي بمناسبة الجولة ال9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورصد الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تحركات لاعب الخضر طيلة أطوار اللقاء الذي إنتهى بفوز السيتي بخماسية نظيفة.

وأرفق حساب السيتي الفيديو الذي يُبرز تحركات محرز بعبارة:”رياض محرز فعل كل شيئ في لقاء اليوم”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital