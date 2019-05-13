حساب “مانشستر سيتي” يستفز “صلاح” ويُشيد بـ”محرز”

كان النجم المصري “محمد صلاح” أكد في وقت سابق أنه يحلم بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع “ليفربول”، غير أن “مانشستر سيتي” كان له رأي آخر.

وقد نشر حساب “مانشستر سيتي” الرسمي في “التويتر” صورة لـ “محرز” تحت عنوان: “من حق الجميع أن يحلم، ومن حق الأفضل أن يتوج”.

وجاء في تغريدة أخرى: “رياض محرز.. فخر العرب”.

يذكر أن “محرز” توج للمرة الثانية بلقب الدوري الإنجليزي ومع فريقين مختلفين ليكتب إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ “البريميرليغ”.