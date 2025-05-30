حسام عوار يتوج بكأس الملك مع الاتحاد السعودي ويختتم موسمه الاستثنائي

واصل النجم الدولي حسام عوار، تألقه اللافت هذا الموسم مع نادي الاتحاد السعودي، بعد قيادته الفريق إلى التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وذلك عقب الفوز المستحق في المباراة النهائية على نادي القادسية بنتيجة (3-1)، ودخل عوار المواجهة أساسياً وقدم أداءً راقياً، توج بتسجيله الهدف الثاني لفريقه، مؤكدًا بذلك أهميته الكبيرة في التشكيلة الأساسية للاتحاد. هدفه أتى في لحظة حاسمة من اللقاء، حيث منح الفريق أفضلية معنوية وفنية ساهمت في حسم النتيجة لصالح فريقه.

وبهذا التتويج، يضيف حسام عوار لقبًا جديدًا إلى رصيده في موسمه الأول مع الاتحاد، بعدما سبق له التتويج بلقب دوري روشن السعودي، ليجمع بين بطولتين كبيرتين ويبرهن على قيمته الفنية العالية في أحد أقوى الدوريات العربية.

وخاض عوار موسمًا مميزًا على كل الأصعدة، إذ شارك في 43 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة. ما يعكس تنوع مساهماته الهجومية وقدرته على صناعة الفارق من وسط الميدان.

اللاعب، الذي انضم إلى الاتحاد قادمًا من أوروبا، تمكن سريعًا من التأقلم مع الأجواء الجديدة، وفرض نفسه كأحد نجوم الموسم في السعودية، سواء من حيث الفاعلية أو الحضور التكتيكي.