حساني: صناعة الرئيس من إختصاص الشعب وحده

قال المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد العالي حساني الشريف، أن الجزائر في مرحلة جديدة وتنافس سياسي، مؤكدا أن صناعة الرئيس هي من إختصاص الشعب وحده.

وأورد حساني، في تصريح صحفي على هامش زيارته لولاية ميلة: “التغيير لا يأتي لوحده.. يجب أن نساهم في إصلاح منظومة الحكم”.

وأوضح المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، أن برنامجه يزخر بفرص كثيرة للشباب والمرأة، للتكفل بالقضايا التي يعانون منها.

وأكد حساني، أن برنامج فرصة يهتم بمشاكل المواطنين، وفيه حلول للمشاكل تنموية. مشيرا إلى أنهم قاموا بتقييم سياسات البلاد ووجدوا إختلالات كبيرة، من إنتشار الجهوية والتفرقة وإنعدام التسيير والفساد.

وأوضح ذات المتحدث، أن برنامجه هو برنامج عدالة إجتماعية وتكافؤ فرص، بتوزيع الثروة بالعدل على المواطنين. كما أنه برنامج تنمية إقتصادية وإجتماعية وثقافية.